La Journée mondiale de Qods sera célébrée en ligne

Le peuple révolutionnaire d'Iran et les épris de la liberté partout dans le monde peuvent rejoindre le rassemblement en ligne en visitant le site Web international et multilingue www.qudsday.net. Tout en s'inscrivant sur le site, il peuvent participer à ce glorieux mouvement, aux côtés d'autres nations du monde, manière de célébrer la Journée mondiale de Qods et mettre la question palestinienne à la Une.

Pour participer à cette marche virtuelle, le peuple révolutionnaire d'Iran et d'autres épris de la liberté du monde peuvent télécharger et installer Qudemon aux adresses suivantes :



http://cafebazaar.ir/app/?id=com.qudemon.game&ref=share



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudemon.game



http://android-all.oms.apps.bemobi.com/en_lt/qudemon.html?pos=1



https://itch.io/search?q=qudemon