La journée de Qods est le jour de la restauration des droits des Palestiniens (Zarif)

Dans son tweet du vendredi rédigé en langue arabe, Zarif a écrit: «Le Jour de Qods est le jour de la restauration des droits des Palestiniens, et le régime d'occupation et la colonie [sioniste] sont en déclin.»



«Le régime israélien est le plus grand violateur des droits de l'homme. C'est la seule partie à avoir une arme nucléaire dans la région, et c'est la plus grande menace chronique pour la paix et la sécurité internationales », a-t-il ajouté.



«La conspiration raciste du «Deal du siècle» a prouvé que Washington est son partenaire agresseur et qu’il n’y a aucun espoir. La solution est d'organiser un référendum », a noté le diplomate iranien.

Zarif a également déclaré dans une interview à l'Union des radios et télévisions islamiques que la question de la Palestine est la question la plus importante et la plus centrale du monde de l'islam.



Il a ajouté que puisque les problèmes du monde islamique et ses préoccupations sont les plus importants pour la révolution islamique, l'Iran s'est tenu aux côtés du peuple palestinien pour soutenir ses revendications.



Dans cette interview, il a exprimé ses points de vue sur la question de Palestine, l'importance du rôle des organisations internationales dans la question de Palestine, les menaces d'armes de destruction massive du régime sioniste dans la région, le statut interne des régimes israéliens et le lieutenant-général martyr Qasem Soleimani dans l'axe de la résistance.

