L'Ayatollah Khamenei a condamné la normalisation des rapports entre certains États rétrogrades de la région et l'entité sioniste

" La normalisation de la présence du régime sioniste dans la région, est une des principales politiques des États-Unis. Certains gouvernements arabes de la région qui agissent comme les domestiques des États-Unis, ont préparé le terrain pour cette normalisation, en établissant des liens économiques et autres. Ces efforts sont complètement vains et stériles. Le régime sioniste est une excroissance sinistre et une pure nuisance pour cette région, et sera sans aucun doute déraciné et anéanti.", a déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique.

L'honorable Ayatollah Ali Khamenei a ajouté: "La honte et le déshonneur tomberont sur ceux qui auront mis leurs installations au service de cette politique des pouvoirs arrogants. Pour justifier ce comportement honteux, certains prétendent que le régime sioniste est une réalité avec laquelle la région doit composer, oubliant la nécessité de combattre et d'anéantir les réalités sinistres et néfastes. Aujourd'hui, le coronavirus est une réalité et tous les hommes raisonnables s'accordent pour dire qu'il est nécessaire de le combattre. Sans aucun doute, le virus durable du sionisme ne tardera pas à disparaître et sera anéanti grâce à la détermination, la foi et la ferveur des jeunes."