La Journée de Qods est le symbole de l'opposition du monde à l'occupation sioniste

Dans une interview exclusive avec l’IRNA jeudi 21 mai, David Yaghoubian, professeur d’histoire à l’université de Californie, se référant à la question de la libération de la Palestine, tant scandée et réclamée, dans les célébrations de la Journée mondiale de Qods, a ajouté: « La libération de la Palestine signifie la fin de l'occupation et de l'apartheid du régime sioniste et la réalisation de l'égalité des droits pour tous les citoyens d’une terre situé entre la Méditerranée et la rivière du Jourdain. »

Il a déclaré ces citoyens comprendront tous ceux qui sont d'origine islamique, chrétienne, juive ou druze.

Soulignant l'importance symbolique de la Journée mondiale de Qods pour le peuple palestinien et ses luttes, M.Yaqoubian a déclaré : « Les célébrations de la Journée mondiale de Qods sont un message important pour les Palestiniens vivant sous l'occupation sioniste et l'apartheid. Il envoie également un message important au gouvernement israélien et à ses soutiens aux États-Unis. »

« Cette journée est la manifestation de la solidarité mondiale avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la justice », a-t-il conclu.

Le précieux héritage du défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), à savoir la nomination du dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods » avait pour objectif de rappeler la nécessité de l'unité entre les musulmans et celle de leur action collective en vue de soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre ceux qui ont illégalement occupé leur patrie mais aussi la noble Qods.

Il a appelé à cette occasion à la formation d'un front islamique et humain uni pour restaurer les droits bafoués des opprimés et lutter contre les oppresseurs et leurs politiques jusqu'à l'effondrement du colonialisme et de la tyrannie et pour rétablir la sécurité et la paix durable dans le monde.