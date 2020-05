La libération de Qods sera réalisée avec l'unité de tous les musulmans (responsable iranien)

Ce vendredi, le chef de cabinet du président iranien Mahmoud Vaezi a noté sur sa page Instagram personnelle: «La journée de Qods n'est pas seulement une journée pour déclarer la solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi une journée pour défendre les droits, la dignité et l'humanité, et une journée pour déclarer le dégoût de l'oppression et de l'occupation.»



«C'est une journée pour annoncer le dégoût d'une violation systématique des droits de l'homme et du terrorisme d'État. Nous rendons hommage au peuple opprimé et souffrant de la Palestine occupée», a-t-il déclaré.



Il a souligné: «La défense de l'oppression opprimée et de la résistance est l'essence de la pensée et de l'identité islamiques et l'un des fondements immuables de la révolution».

