Les pétitionnaires exhortent l'ONU à assouplir les sanctions contre l'Iran

En tant que président du Conseil médical iranien et représentant des professionnels de la santé iraniens, je voudrais attirer votre attention sur cette approche humanitaire des pétitionnaires visant à alléger les sanctions contre l'Iran», a déclaré le président du Conseil médical iranien Mohammad Reza Zafarghandi dans sa lettre à l'ONU.

«Le retrait unilatéral des États-Unis du JCPOA et la réimposition des sanctions américaines ont entraîné une crise imminente des soins de santé affectant les patients vulnérables en Iran qui sont dramatiquement affectés par le COVID-19», indique la lettre.



«L'accès aux soins de santé étant un droit humain fondamental, l'extension des sanctions américaines aux médicaments et aux appareils médicaux est une violation flagrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme et va à l'encontre de la décence morale et commune acceptée», a-t-il ajouté.

«En réponse aux sanctions américaines injustes contre l'Iran, une pétition en ligne a été créée par des professionnels de la santé iraniens adressée au Secrétaire général des Nations Unies pour lever ou alléger toutes les sanctions unilatérales contre l'Iran.»



La pétition a été signée par plus de 700 professionnels de la santé.



Plus tôt, Alireza Marandi, président de l'Académie iranienne des sciences médicales dans une lettre avait mis en garde contre l'illégalité des sanctions américaines sur les aliments et les drogues.

«Nous espérons que l'ONU agira contre la violation incessante des droits de l'homme par les États-Unis. Quand la vie des enfants, des femmes et des hommes à travers le monde sera-t-elle protégée du comportement criminel des États-Unis? Jusqu'à quand le cancer, la transplantation d'organes et d'autres patients devraient-ils craindre la mort parce qu'on leur refuse délibérément des médicaments et du matériel médical? »

À plusieurs reprises, «nous disons que l'histoire ne jugera pas avec bonté» le silence assourdissant des organisations internationales des droits de l'homme, en particulier des Nations Unies, pour leur indifférence face aux souffrances imposées illégalement au peuple iranien ordinaire. Cette indifférence discréditera davantage l’ONU aux yeux des populations du monde entier.



«Nous attendons que les Nations Unies prennent des mesures immédiates et sérieuses contre les États-Unis pour leurs actions criminelles qui sont contraires à toutes les conventions et normes internationales».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**