L'Iran réprimande l'Europe pour une «captivité étonnante» dans le lobby israélien

«L'étourdissement est la captivité de l'Europe dans le lobby sioniste», a tweeté vendredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi.

Le porte-parole a déclaré que l'Europe n'avait historiquement pas réussi à empêcher la violation du droit international par le régime sioniste, y compris sa répression des Palestiniens et son annexion de terres, commis au nom de la garantie de la sécurité d'Israël.

«Pourquoi avoir peur du « référendum» en Palestine comme solution durable?», Il a demandé.

Le représentant de la communauté juive au Parlement iranien a appelé les juifs du monde à se soulever contre et à dénoncer une catastrophe nommée «sionisme», tout comme les musulmans se lèvent contre des personnalités comme Oussama Ben Laden, qui profitent de la religion.



«Le régime sioniste cherche à tirer parti de la religion juive et n'est attaché à aucun de ses principes», a noté Siamak Moreh Sedgh.



«Par conséquent, c'est à la fois un devoir humanitaire et un devoir religieux pour tous les Juifs du monde entier de résister à ce régime», a ajouté le législateur.



Des millions de personnes participent aux événements mondiaux marquant la Journée internationale du Qods, qui cette année s'articule autour de la campagne en ligne COVID1948 pour sensibiliser à la situation critique du peuple palestinien à un moment où l'opinion publique est préoccupée par la pandémie de coronavirus en cours.



Le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, comme le veut la tradition depuis le décret historique du fondateur de l'ayatollah Khomeiny de la révolution islamique iranienne en 1979,

ont vu des militants exprimer leur solidarité avec le peuple de Palestine de manière unique après que les manifestations annuelles ont été annulées en raison des craintes de COVID-19.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**