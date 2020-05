Le régime sioniste est la machine à tuer en masse des êtres humains

Ces tweets publiés en anglais disaient:



1- De par sa nature, l'entité sioniste est un mécanisme de massacre de l'homme et sacrifie les Palestiniens sans aucune règle ou réglementation. Razan Al-Najjar était âgée de 20 ans, d'une force de sauvetage palestinienne volontaire de la région de Gaza, où elle a été tuée après avoir été abattue par les forces du régime sioniste en 2018.

2- Le régime raciste israélienne prête attention à la politique visant à cibler des enfants palestiniens innocents qui n'étaient pas armés et ne cherchaient qu'à obtenir la liberté et la justice, mais les forces d'occupation ont ouvert le feu sur eux, et ceci est un exemple scandaleux des crimes de guerre commis par le régime sioniste.

3- Les femmes et les enfants palestiniens qui sont persécutés en détention seront les principales victimes de la brutalité du régime sioniste, et ils seront soumis à des sévices et à la torture collectivement pendant leur détention en Israël sans aucune justification, ils doivent donc être libérés immédiatement.

4- La torture systématique fait partie de la même (ADN) de l'entité sioniste. Le régime sioniste est une entité violente qui adopte une politique traditionnelle de torture à mort d'innocents Palestiniens. Cette politique contredit toutes les règles juridiques, ainsi que les droits humains fondamentaux, car ils incarnent une action barbare et brutale.

5- L'occupation est enracinée dans la politique d'apartheid du régime sioniste. Cependant, la jeune génération palestinienne est assez courageuse et Al-Tamimi est un activiste palestinien de 19 ans qui est un modèle du Mouvement national pour la libération des territoires palestiniens.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**