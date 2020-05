La libération de Qods est obligatoire et la responsabilité de tous les musulmans

Une déclaration du Conseil publiée à l'occasion de la Journée mondiale d'Al-Qods déclare: «Tout comme l'établissement de la mission politique américaine à Tel Aviv était illégal, son transfert à Qods n'était nullement légal en vertu des traités internationaux.»



La déclaration souligne que deux régimes criminels, Israël et les États-Unis, sont responsables du meurtre de musulmans palestiniens.



Dans une déclaration, le Conseil culturel des partisans d'Al-Qods en Afghanistan a souligné qu'ils (les sionistes et leurs partisans, ndlr) ne sont en aucun cas innocents de la Oummah islamique, et a appelé toutes les Oummahs islamiques à toujours soutenir le peuple palestinien et à soutenir cette Oummah.



Le Conseil a également appelé le Gouvernement afghan à établir une représentation politique de la Palestine à Kaboul.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**