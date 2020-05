Gaz/Pars Sud : l'installation du premier jacket-platform de la phase 11

Le Président Hassan Rohani et le ministre du pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, ont assisté le jeudi 21 novembre, à l'inauguration, via la vidéoconférence, du projet.

Au cours de la réunion, Hassan Rohani a remercié toutes les personnes impliquées dans la région sensible du golfe Persique pour leurs efforts en faveur du développement des champs gaziers et pétroliers iraniens, et cela en pleines périodes difficiles de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du coronavirus et du jeûne du mois de Ramadan.

Un jacket-platform ou simplement jacket, est un type de plateforme utilisé pour l'extraction de pétrole ou de gaz.

Selon le calendrier prévu, les opérations d'installation seront terminées dans les trois prochaines semaines.

Après l'installation, il sera possible de forer 12 puits de production sur la première plateforme de ce projet à la frontière irano-qatarie dans les eaux du golfe Persique.

Le poids de cette structure marine et ses accessoires est d'environ 2.200 tonnes et sa hauteur est de 76 mètres. Selon le programme prévisionnel, le premier puits de la phase 11 du champ gazier Pars Sud sera mis en service l'année prochaine où l'extraction de cette phase peut être commencée.

Le projet de développement de la phase 11 du champ gazier Pars Sud, au sud de l’Iran, a été entièrement confié à la Société iranienne, Pétro Pars, après les retraits du Total français et de la filiale internationale de la CNPC (Société nationale du pétrole de Chine) sous pressions américaines.