L'Iran est prêt à transférer à l'Irak ses expériences dans le domaine du transport

Iraj Masdjedi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Irak, a rencontré samedi le nouveau ministre irakien des Transports Nasser Hossein Al-Shabli.

Félicitant Al-Shabli pour sa nomination au poste de ministre des Transports au sein du cabinet de Mustafa al-Kazemi, l'ambassadeur iranien a exprimé son espoir pour qu'une nouvelle ère commence dans l'expansion et le renforcement des coopérations irano-irakiennes dans les secteurs de la voirie et des transports qui constituent le moteur du développement économique des deux pays.

Évoquant les réalisations et les succès de la République islamique d'Iran dans le domaine des routes et des transports, Iraj Masdjedi a annoncé que les entreprises iraniennes sont prêtes à transférer leurs expériences au pays voisin, frère et ami de l'Iraq.

Al-Shabli, le ministre irakien des transports, a également remercié l'ambassadeur de la République islamique d'Iran pour ses propositions qu'il a accueillies chaleureusement.

Al-Shabli a déclaré que tous les efforts seront déployés pour développer les rapports irano-irakiens, en particulier dans les domaines des routes et des transports.

L'Iran et l'Irak partagent ​​1400 kilomètres de frontière commune à travers différentes provinces, ce qui augmente les potentialités de coopération en matière de transport entre les deux pays dont les échanges commerciaux se sont multipliés durant les dernières années.