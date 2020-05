Coronavirus en Iran: 59 décès supplémentaires en 24 heures

Jahanpour a en outre noté que 1 869 nouveaux cas infectés ont été détectés et 59 autres ont perdu la vie depuis hier (vendredi).



L'Iran a pris de nombreuses mesures pour arrêter la propagation de la maladie, allant de la fermeture des écoles et des universités à l'annulation des rassemblements culturels et religieux. Il désinfecte et désinfecte en permanence les lieux publics.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**