Le film iranien «Eyes and Arms» récompensé au festival HotDocs

Le Festrival se tiendra en ligne du 31 mai au 6 juin, mais les films ont été jugés entre le 30 avril et le 11 mai.



Le film parle d'un couple qui vit dans les régions rurales de l'Iran et pense que l'un est une main pour l'autre et que l'un est un œil pour l'autre. Ils se complètent.



«Profondément amoureux et parfaitement assorti, un couple iranien isolé surmonte ses handicaps, elle devenant ses yeux et lui ses bras. Sa seule hésitation est son désir constant d'avoir un enfant alors qu'il fait face à sa propre perte tragique », a écrit le site officiel de l'événement.



HotDocs du Canada est le plus important festival de documentaires en Amérique du Nord. L'événement a été confirmé par la fondation de l'Académie des arts et des sciences du cinéma et les qualifiés peuvent participer à la cérémonie des Oscars 2021.



Un autre documentaire iranien, Women of the Sun: A Chronology of Seeing, de Hamed Zolfaghari, a également participé au festival.