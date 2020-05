Téhéran (IRNA) –« Les États-Unis n'ont aucune compétence politique ni juridique et morale pour juger d'autres pays et il vaut mieux qu’ils s’adonnent, avant tout, à la clarification de leur histoire sale et noire », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi.

Abbas Mousavi a fait ces remarques lundi en faisant référence à un récent rapport dans lequel le département d'État américain a accusé certaines autorités iraniennes, dont le ministre de l'Intérieur, de « violations des droits de l'homme ». Rejetant le récent rapport sans fondement du Département d'État américain, Seyed Abbas Moussavi a qualifié les accusations US de « montées de toute pièce, de complotistes, et d’illusoires , sur fond de guerre des nerfs et de pressions» .