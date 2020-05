Les États-Unis ne sont pas à la hauteur de juger les autres pays (Téhéran)

Abbas Mousavi a fait ces remarques lundi en faisant référence à un récent rapport dans lequel le département d'État américain a accusé certaines autorités iraniennes, dont le ministre de l'Intérieur, de « violations des droits de l'homme ».

Rejetant le récent rapport sans fondement du Département d'État américain, Seyed Abbas Moussavi a qualifié les accusations US de « montées de toute pièce, de complotistes, et d’illusoires , sur fond de guerre des nerfs et de pressions» .

Ce soi-disant rapport répétitif est une soupe à la base d'illusions et de fausses accusations qui n'ont jamais été étayées par des preuves fondées et pourtant ces accusations sont proférées par ceux qui n’ont jamais cessé, au cours du siècle dernier, de s’ingérer dans les affaires d’au moins 55 pays souverain du monde, et cela au nom des prétextes illusoires. Elles(les allégations de violation des droits de l’homme) sont avancées par ceux qui ont, eux-mêmes, un long antécédent dans les actions illégales contre les peuples du monde, et les analystes et chercheurs en publiant des centaines de livres en ont parlé et pourtant n'en ont révélé que quelques-unes », déplore le diplomate.