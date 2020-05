L'Iran, partenaire fiable de toutes les nations africaines fraternelles (Zarif)

«L'Iran a toujours été - et sera toujours - un partenaire fiable de toutes les nations africaines fraternelles», a déclaré Zarif, lundi, dans un message publié sur son compte Twitter.

Il a ajouté que la Journée de l'Afrique 2020 est un souvenir des «luttes courageuses des Africains contre l'oppression».



Le diplomate iranien de haut niveau a également exprimé la volonté du pays de partager son «expérience et son expertise pour aider à sauver des vies» au milieu de la pandémie mortelle de coronavirus.



L'Iran, l'un des pays du Moyen-Orient les plus durement touchés par la pandémie, a réussi à contenir le taux d'infection au COVID-19 en s'appuyant principalement sur les efforts du pays pour produire des traitements et des diagnostics alors que le pays continue de souffrir d'une série de sanctions américaines qui ont entravé son accès aux importations de médicaments et d'équipements médicaux vitaux.



Washington a même tenté de bloquer une demande de l'Iran au Fonds monétaire international pour un prêt d'urgence dont le pays a besoin pour contenir la pandémie.

