La réalisation de 190 nouveaux barrages en Iran

Les ingénieurs iraniens ont déjà réalisé 183 barrages dans les différentes régions du pays; 52 barrages dans le bassin caspien, 12 barrages dans le bassin du lac d'Ourmia, 68 barrages dans la zone du Golfe Persique et de la mer d'Oman, 34 barrages dans la zone du plateau central, 11 barrages dans le bassin du fleuve Sarakhs et 6 barrages dans le bassin du lac de Hamoun (à l'est d'Iran).