Il est temps de lutter contre la violence et le bellicisme américains (Téhéran)

Dans un tweet publié, mardi, le ministère iranien des Affaires étrangères a écrit: «regrettant que 100 000 soldats américains tués au cours de batailles aient mené à la rationalité instrumentale et à la cupidité insatiable des dirigeants américains".



«Les machines de guerre américaines viennent d'entraîner des tueries, des destructions, des atrocités. Il est temps de s'opposer à la violence américaine, à la bellicisme, comme à la mémoire de millions de vies perdues », lit-on sur le tweet.



Dans des propos similaires, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a également condamné les politiques hostiles des États-Unis dans un communiqué publié ce lundi.

Tout au long de sa courte histoire d'existence, le militarisme américain a été beaucoup plus dur que de nombreux autres empires assoiffés de sang et agressifs de l'histoire, a déclaré Mousavi, ajoutant:



«Un tel militarisme a été si sans précédent que ce pays (les États-Unis) a connu 135 grandes guerres dans son histoire, et pendant 243 ans de son existence, seulement 16 ans ont été exempts de guerres, de massacres, d'effusions de sang et d'emploi de tous les moyens conventionnels et arme non conventionnelle.»

Il a en outre souligné l'ingérence directe et indirecte du gouvernement américain dans les coups d'État, les changements de régime et les révolutions de couleur après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ajoutant: «Les États-Unis ont directement monté 79 coups d'État et complots de changement de régime dans les pays du monde par le biais de la Central Intelligence Agency (CIA), dont plusieurs ont échoué. De plus, les États-Unis ont fourni un soutien direct et indirect au chaos et à l'anarchie antigouvernementaux dans divers pays, dont certains ont aidé des individus fantoches et des gouvernements à prendre le pouvoir.»

