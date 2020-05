Rouhani: L'Assemblée iranienne est le symbole de la démocratie religieuse

Le président de la République islamique d'Iran a déclaré mercredi, lors de la cérémonie d'ouverture du 11ème mandat de l'Assemblée islamique : "Le premier pilier de la démocratie dans l'histoire de l'Iran a été fondé il y a 114 ans par l'Assemblée nationale."

Hassan Rouhani, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, le chef du système judiciaire iranien, l'Ayatollah Mohammadi Golpaygani, le chef du bureau du Guide Suprême de la Révolution islamique, les grandes figures administratives et militaires du pays et 268 députés de l'Assemblée étaient présents dans cette cérémonie.

En parlant des acquis du gouvernement iranien au cours des dernières années, le président Hassan Rouhani a ajouté: "Dans les domaines scientifiques et technologique, l'Iran a atteint la 16ème place dans le monde et dans le domaine de l'innovation, la République islamique d'Iran a atteint la 61ème place dans le monde. L'Iran a marqué un grand mouvement dans divers domaines économiques et sociaux."

En évoquant la lutte contre la pandémie du COVID-19, Dr. Rouhani a affirmé: "Nous nous sommes approchés du stade du contrôle total du coronavirus dans tout le pays. Nous avons déjà endigué le coronavirus dans 20 provinces et nous espérons contrôler cette maladie dans les 11 autres provinces aussi au cours des prochaines semaines."

"Si l'Iran se trouve aujourd'hui sur la liste des pays qui ont réussi dans la lutte contre le coronavirus, cela est dû au fait que le 11ème gouvernement iranien a renforcé les centres médicaux et les infrastructures de santé dans le pays. La capacité médicale du pays a été doublée depuis 2013.

Dans une autre partie de son discours, le président de la République islamique d'Iran a déclaré: "Dans le domaine militaire, l'Iran a hissé à la 14ème place dans le monde.".

L'Assemblée nationale, mentionnée par le président Rouhani, a été crée en 1906 suite à la Révolution constitutionnelle.

D'après la Constitution de la République islamique d'Iran, le pouvoir législatif en Iran, suivant un système monocaméral, se base sur un parlement (Madjles) qui est nommé officiellement l'Assemblée consultative islamique et se compose de 290 députés, élus au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans. Cinq sièges de l'Assemblée iranienne représentent les minorités religieuses : juifs, zoroastriens, chrétiens chaldéens et arméniens (un siège pour les arméniens du nord, et un pour ceux du sud).