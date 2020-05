L'Iran appelle à la levée des sanctions unilatérales contre le peuple syrien

Le principal assistant du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques spéciales, Ali Asghar Khaji et l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, M. Geir Pedersen, lors d'un entretien au téléphone ce mercredi 27 mai, ont examiné les derniers développements sur le plan politique et sur le terrain, les questions humanitaires et les problèmes auxquels est confronté le peuple syrien, ainsi que la mise en place du prochain tour de la réunion de la Commission constitutionnelle.

Les deux parties ont souligné la nécessité de continuer à fournir une assistance humanitaire au peuple syrien, en particulier dans les circonstances actuelles dans lesquelles le coronavirus s'est propagé, et d'aider au retour des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que de suivre le processus politique pour régler pacifiquement la question syrienne.

Khaji a également souligné la nécessité de restaurer la stabilité et la sécurité en Syrie et de lutter contre le terrorisme.

