Économie numérique: lancement et inauguration de plusieurs projets en Iran

Le grand centre de données Irancell (avec 400 baies de télécommunications), les services de téléchargement dans le cloud d'AsiaTeck, un plan de support pour les startups touchées par le coronavirus et la télévision sur internet sont les projets lancés.



L'objectif est d'améliorer le contenu interne des utilisateurs et de faciliter l'entrée de nouvelles startups dans les processus métiers.

«L'économie dans le monde et en Iran se dirigent vers une plus grande utilisation de l'économie numérique», a déclaré Rohani lors de la cérémonie.



Pour sa part, le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Mohamad Javad Azari Yahromi, a déclaré: «Nous n'avons d'autre choix que d'augmenter la productivité. Et les outils les plus importants pour atteindre cet objectif et surmonter les problèmes actuels sont la technologie et l'économie numérique, qui sont la meilleure alternative à l'économie pétrolière.»

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**