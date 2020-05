PGAC : la mission iranienne à l’ONU qualifie de « coup fatal » porté à la résolution 2231, la récente décision US

«Il y a deux ans, Trump a mis fin à la participation des États-Unis au PGAC (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015) », a écrit Majid Takht-e Ravantchi, dans un message posté jeudi 28 mai sur Twitter. « Maintenant, à la suite de la violation de la résolution 2.231 du Conseil de sécurité des Nations Unies (liée au PGAC), Pompeo a porté le coup fatal à cette résolution (en agonie) en imposant une sanction pour l'application même des dispositions fondamentales de la résolution », a-t-il dit .

Le diplomate a ajouté: « Les allégations selon lesquelles les États-Unis est un « Etat participant » au PGAC sont non seulement ridicules, mais également factices. »

L’accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 est en soins intensifs depuis que le Président américain, Donald Trump, l’a quitté unilatéralement en mai 2018 avant de réimposer les sanctions économiques les plus cruelles contre l’Iran que Washington avait accepté de suspendre en vertu de ce pacte.

Face à l’incapacité des partenaires du PGAC dont notamment européens à honorer leurs engagements liés à l’accord et à endiguer l’effet dévastateur du retour des sanctions illégales et extrarégionales américaines sur son économie, l’Iran a entrepris de revenir progressivement sur la plupart de ses obligations clefs pris à Vienne au titre des articles du pacte multilatéral.

Ce n’est pas tout. Acharnée dans son hystérie antiarienne devenue chronique, Washington, qui accuse au contraire Téhéran de violer le texte, veut empêcher la levée de l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran.

Le Département d’État prépare ainsi un argumentaire juridique visant à faire reconnaître que les États-Unis sont toujours un « État participant » à l’accord de Vienne en dépit de leur retrait.