Déclaration de l'OIEA à la suite des nouvelles sanctions US contre les scientifiques nucléaires iraniens

Réagissant à de nouvelles sanctions américaines qui frappent deux scientifiques nucléaires iraniens, l’Organisation nationale de l’énergie atomique, OIEA, a déclaré que cette tentative « désespérée » et ce geste « irréfléchi », oeuvre des cerveaux de la Maison Blanche, de placer deux éminents scientifiques de l'industrie nucléaire iranienne sur la liste des sanctions US, témoigne l'hostilité persistante du gouvernement états-unien et la poursuite de l’approche irrationnelle envers les enfants courageux de la nation, qui travaillent pour le développement et la grandeur de l'Iran islamique et qui sont source de fierté.

« Pour les chercheurs et les savants assidus de notre pays, en particulier ceux qui luttent et s'efforcent pour l'industrie nucléaire du pays, ces agissements sans issue témoignent l’échec de l’ennemi face à leur résistance… . Ces gestes les rendent plus déterminés que jamais pour poursuivre leurs luttes et pour continuer à remplir leur devoirs religieux et national », lit-on dans le texte qui commence par un beau verset du noble Coran :

« ... Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination (Al-Imrane-54)