L'Iran parmi les cinq meilleurs pays du monde dans la production d'équipements pour les centrales électriques

Jeudi, Abbas Aliabadi, lors de la cérémonie d'ouverture de la centrale à cycle combiné de Lorestan, a noté que le pays possède toute la science et les connaissances modernes dans ce domaine.



Lors de cette cérémonie, les première et deuxième unités de gaz de la centrale à cycle combiné de Khorramabad ont été inaugurées solennellement, dont 2 unités de gaz, chacune d'une capacité de 162 MW, et en raison de l'exploitation de ces unités, 324 MW ont été ajoutés à la production d'électricité du pays.



De plus, la première phase de cette centrale dispose d'une unité de vapeur de 160 MW, qui sera raccordée au réseau électrique national d'ici la fin de l'année.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**