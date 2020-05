Lancement des projets miniers de 2,2 milliards de dollars en Iran

«L'année dernière, des projets d'une valeur de 3,2 milliards de dollars ont été achevés et l'ouverture d'un certain nombre de projets a été retardée en raison d'une épidémie de coronavirus», a déclaré Khadadad Gharibpour, chef de l'Organisation iranienne de développement et de rénovation des mines et des industries minières (IMIDRO).



«Cette année, le plan d'exportation pour le secteur minier est de 50 000 milliards de brouillards», a-t-il ajouté. «Heureusement, malgré tous les problèmes, nous avons également enregistré une augmentation de la production cette année».

