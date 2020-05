La sécurité du golfe Persique «un intérêt commun» des pays de la région

Vendredi, lors de sa visite à l'Organisation des industries marines du ministère de la Défense à Bandar Abbas, le général de brigade Amir Hatami a également visité les dernières étapes de la construction et de l'équipement du Dena Destroyer et du Saba Mine-Hunting Vessel.

Hatami a souligné la nécessité d'achever les travaux de construction du Dena Destroyer et du Saba Mine-Hunting Vessel et a ajouté: «Dans la situation actuelle, des sanctions américaines sévères imposées contre le pays, le ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées est déterminé à faire un pas de géant dans la réalisation de la devise de l'année en cours, à savoir« augmentation de la production », avec la fabrication et la construction les plus des équipements de défense sophistiqués ainsi que la promotion du pouvoir de dissuasion défensive de l'Iran.

Il a désigné Dena Destroyer comme l’un des navires les plus avancés au monde et a ajouté: «on espère que le destroyer sera bientôt livré à la marine iranienne».



Ailleurs dans ses remarques, Amir Hatami a évoqué la construction du navire de chasse à la mine Saba par l'Organisation des industries maritimes du ministère iranien de la Défense comme l'un des honneurs de la marine iranienne et a ajouté: «Le navire de chasse à la mine Saba est chargé d'identifier et de détruire une variété des mines marines dans les eaux régionales.»

Actuellement, la marine de la République islamique d'Iran a stabilisé sa puissante présence dans l'arène de la sauvegarde des eaux iraniennes et participe activement à l'accomplissement des missions navales dans les eaux internationales, a-t-il déclaré. «La présence puissante et forte de la marine iranienne est connue comme un soutien fiable dans la lutte contre le terrorisme en mer.»

