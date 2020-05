La place Imam d'Ispahan enregistrée comme « bien » du patrimoine culturel mondial

Ispahan (IRNA)- Distinguée par l'Unesco et l'Union européenne dans le cadre d'un projet de recherche, la Place Imam (Naqch-e Jahan) d’Ispahan a été enregistrée sur la liste des biens culturels du monde et peut désormais attirer plus d'investissements pour son utilisation optimale.

Le directeur du Bureau des Coopérations scientifiques internationales de l'Université d'Ispahan, Seyyed Komeyl Tayyebi, a déclaré vendredi 29 mai à l'IRNA que la Place Imam d’Ispahan, en raison de son patrimoine unique et de ses caractéristiques historiques, économiques et urbaines, a été désignée site du patrimoine culturel par l'Union européenne dans le cadre d'un projet de recherche destiné à la présenter aux organisations internationales. Sayyed Komeil Tayyebi a déclaré que ce projet de recherche intitulé « Chaîne d'attraction des investissements pour définir de nouvelles utilisations du patrimoine culturel des villes importantes du monde » a été mis en œuvre dans le cadre du gigantesque projet « Horizon 2020 » de l'UE, ajoutant: « Récemment, la place Imam d’Ispahan a été introduite et inscrite comme bien (asset ) du patrimoine culturel par l'Union européenne dans ce projet de recherche. Horizon 2020 est le nouveau programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Il concentre ses financements sur la réalisation de trois priorités : l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. Il est lancé dans divers domaines tels que le développement durable, l'environnement, l'énergie propre et le patrimoine culturel, en collaboration avec diverses institutions et universités du monde entier. Dans la cadre de ce plan, le d’Ispahan, en tant que l’une de 6 villes qui ont un modèle international dans le domaine des biens du patrimoine culturel, brille aux côtés des villes comme Montréal, Oman, San Jose et Tirana. La place Naqch-e Jahan « place du portrait du monde », appelée aussi la « Place d’Imam », en l'honneur du défunt Imam Khomeini, que sa demeure soit au Paradis), est une place dans le centre historique de la ville d'Ispahan, en Iran, et une des plus grandes places du monde. Construite par le Chah Abbas Ier au début du XVIIe siècle, elle constitue un témoignage de la vie sociale et culturelle de la Perse pendant la dynastie des Séfévides et a été inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 comme site historique important. La place forme un rectangle oblong de 560 mètres de long par 160 mètres de large, soit une surface de près de 9 hectares. Alignée sur la direction Nord-Sud, elle est entourée par des monuments historiques importants de l'époque safavide : la mosquée de l’Imam au Sud, le palais Ali Qapou à l'Ouest, la mosquée du Cheikh Lotfollah à l'Est et l'une des portes du grand bazar d'Ispahan sur le côté Nord. Située à mi-chemin entre la mer Caspienne et le golfe Persique, la ville d’Ispahan est la « moitié du monde ». Dans cette ville bleue s'exprime toute la splendeur architecturale perse et la grande place d’Imam Khomeini est incontournable.