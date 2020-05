La place Imam d'Ispahan inscrite au patrimoine mondial

Ispahan (IRNA)- Distinguée par l'Unesco et l'Union européenne dans le cadre d'un projet de recherche, la Place Imam (Naqch-e Jahan) d’Ispahan a été enregistrée sur la liste des biens culturels du monde et peut désormais attirer plus d'investissements pour son utilisation optimale.

Le directeur du Bureau des Coopérations scientifiques internationales de l'Université d'Ispahan, Seyyed Komeyl Tayyebi, a déclaré vendredi 29 mai à l'IRNA que la Place Imam d’Ispahan, en raison de son patrimoine unique et de ses caractéristiques historiques, économiques et urbaines, a été désignée site du patrimoine culturel par l'Union européenne dans le cadre d'un projet de recherche destiné à la présenter aux organisations internationales.