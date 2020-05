Violences policières contre les Noirs : La voix des protestataires aux États-Unis doit être entendue (Téhéran)

« La République islamique d'Iran regrette le meurtre tragique de Noirs et condamne la discrimination raciale meurtrière aux États-Unis et appelle les autorités américaines à rendre justice dans ce genre d’affaire d’homicide », c’est ainsi qu’a réagi la diplomatie iranienne via l’oiseau twitter, à la triste mort de George Floyd, nouveau symbole de la violence policière contre les Noirs américains.

L'appareil diplomatique iranien a souligné : « La voix des manifestants doit être entendue. À cette fin, la répression des Américains qui souffrent et la restriction des médias doivent cesser immédiatement. »