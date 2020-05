Deux documentaires iraniens appréciés au festival américain de la chaîne Archéologie

Téhéran (IRNA) - Les documentaires iraniens "Hafez et Goethe" et "Wars" ont remporté respectivement le prix de la meilleure bande originale et le prix spécial du jury au 17ème Festival international du film de la chaîne Archéologie.

Le Festival américain du film de la Chaîne Archéologie de cette année s'est tenu virtuellement en raison de la pandémie du coronavirus. Selon Bahman Nouraei, directeur commercial du Centre iranien de la promotion des films documentaires, qui était membre du jury du Festival américain de la Chaîne Archéologie 2020, 26 documentaires du monde entier ont participé à la partie compétitive de ce festival international. Le documentaire Hafez et Goethe, réalisé par Farshad Fereshteh Hekmat, a remporté le prix de la meilleure bande originale. Sasan Mohebbi, le compositeur de la musique de la bande originale de ce documentaire. Le documentaire Wars réalisé par Javad Vatani ont également reçu le prix spécial du jury de ce festival.