Aucun pays ne peut menacer la sécurité de l'équipage des pétroliers et des navires commerciaux

Téhéran (IRNA) - Lors d'un entretien en vidéoconférence avec le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), le directeur général de l'organisation iranienne des ports et de navigation a annoncé la protestation officielle de l'Iran contre les positions hostiles et non conventionnelles et les menaces du gouvernement américain contre l'équipage des pétroliers iraniens.

"Les lois internationales et les règles syndicales stipulent que la sécurité de l'équipage des navires commerciaux ne peut être menacée par aucun pays.", a déclaré Mohammad Rastad. Lors d'un entretien en vidéoconférence avec Kitack Lim, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Mohammad Rastad a réagi aux menaces des Américains dans le domaine des affaires portuaires et maritimes et a appelé à une poursuite juridique de l'OMI Rastad a déclaré: "Dans la période actuelle où toute la communauté internationale accorde sur la nécessité de faciliter le commerce mondial, en particulier le transport des produits de base, de la nourriture et des médicaments, nous subissons encore de fortes pressions de la part des États-Unis." "Je vais demander à la direction juridique de l'Organisation maritime internationale de traiter autant que possible la question des menaces américaines contre les pétroliers iraniens", a déclaré Kitak Lim, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. L'Organisation maritime internationale (OMI) est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée d’assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes.