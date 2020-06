Coronavirus en Iran : 57 nouveaux décès et 435 nouvelles hospitalisations

S’exprimant samedi 30 mai, à l’occasion de son point de presse journalier, Kianouch Jahanpour a parlé des dernières évolutions liées à l’épidémie du coronavirus dans le pays et des décès causés par le virus mortel de Covid-19 et indiqué : « Entre hier vendredi et samedi 30 mai 2020, selon des critères diagnostiques définitifs, 2.282 nouveaux cas ont été testés positifs. Parmi les nouveaux patients, 435 cas ont été hospitalisés et 1 847 faisaient partie de nouvelles admissions pour des cas présentant de légers symptômes de la maladie.

« Ainsi, le nombre total de patients atteints de Covid -19 dans le pays a atteint 148 950 », a-t-il poursuivi.

« Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 57 décès dus au Covid-19 ont été rapportés dans notre pays ce qui porte le nombre total des victimes de la maladie chez nous à 7 734 », déplore-t-il.

S’attardant sur les résultats liés à la rémission il a fait état de 116.827 guérisons. 2.533 autres séjournent en soins intensifs, selon Kianouch Jahanpour.

« Heureusement, jusqu’à présent 116.827 patients se sont rétablis ou ont quitté l’hôpital. En outre, 2.533 patients atteints de Covid-19 restent en soins intensifs », a-t-il poursuivi.

Selon cette autorité sanitaire, jusqu'à présent, 915.998 tests de diagnostic de Covid- 19 ont été effectués dans le pays.

« La situation dans la province du Khouzestan au sud est toujours rouge. Actuellement, les provinces de l'Azerbaïdjan de l’Est, l’Azerbaïdjan de l’Ouest, le Lorestan, le Kourdistan, Kermanchah, Ispahan et Hormozgan sont en état d'alerte », conclut le porte-parole du ministère iranien de la Santé.