Iran : la capacité des centrales éoliennes est « supérieure à 7 000 MW »

« Actuellement, la capacité des centrales éoliennes iraniennes est de 302 MW, tandis que le potentiel économique pour la construction de ce type de centrale éolienne est supérieur à 7000 MW », a écrit cette autorité iranienne samedi 30 mai sur sa page Instagram.

Il a ajouté: « Les centrales éoliennes et solaires réalisent plus de 80% de leur production pendant les saisons chaudes et estivales, ce qui peut être très efficace et utile pour gérer les pics de consommation pqr le réseau électrique. »

Le porte-parole de l'organisation SATBA a fait référence à la visite d'aujourd'hui du ministre de l'Énergie dans la province du Khorasan du Sud et écrit : « Aujourd'hui, parallèlement à la visite du ministre de l'Énergie dans la région, la construction d'une éolienne de 50 MW dans la région de Sarbicheh a été lancée. »

La centrale de 50 mégawatts de Sarbicheh, avec un investissement de 70 millions d'euros, sera mise en exploitation l'année prochaine.