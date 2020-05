Iran: la découverte des objets historiques datant de 7 000 ans

Au cours des fouilles dans la région de Savojbolagh, des ossements datant du cinquième millénaire avant JC ont été découverts, ainsi que 6 objets en céramique datant de la même période, a annoncé M. Behrouz Omrani notant que les pots étaient intacts et gravés de beaux dessins d'animaux, avec une grande habileté et de merveilleux motifs géométriques.



Il a ajouté que les études et les fouilles comprenaient une vaste zone de Lan Tapeh à Savojbolagh, un près de la province d'Alborz, où des tombes contenant des pots en céramique datant du cinquième et quatrième millénaire avant JC ont été trouvées.

