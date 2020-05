Technologie iranienne dans l'eau minérale aromatisée sud-coréenne

Alireza Naïmi, membre du conseil d'administration de la société iranienne basée sur le savoir, « Elixir de Rouyan Tabiat », a déclaré : « Lors de notre visite en Corée du Sud pour définir des projets dans le domaine du recyclage, nous avons constaté qu'un groupe d'investissement en Corée du Sud recherchait une technologie permettant la dissolution des matières grasses dans l'eau et de les utiliser dans l'industrie alimentaire. Après notre retour en Iran, nous avons travaillé au développement de cette technologie et avons finalement réussi à fournir la technologie souhaitée aux Coréens. »

« Enfin, la formulation de cette technologie a été vendue à une entreprise en Corée du Sud. Cette technologie est utilisée dans les suppléments et les aliments. Actuellement, en Corée du Sud, en utilisant cette formulation, les oméga-6 et les acides gras utiles peuvent être dissous dans l'eau. Avec l'ajout d'anthrax, un produit d'eau minérale aromatisée contenant des suppléments bénéfiques pour le corps est produit et commercialisé », A-t-il conclu.