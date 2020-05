L’Iran réalise un kit qui fait un test du coronavirus en 55 minutes

Selon IRNA, Amir Abbas Esmaïl Zadeh, directeur de la société iranienne basée sur le savoir « Salamat Yar-e Behecht-e Dayan », s’attardant sur les nouveaux kits de détection du coronavirus a déclaré : « La société a démarré ses activités en 2008 se focalisant sur le diagnostic et le traitement des cancers du poumon, du sein et du colon ».

Il a déclaré : « Suite à l'épidémie du coronavirus, toutes les activités de l'entreprise dans le domaine du cancer ont été abandonnées pour les remplacer, immédiatement, par des recherches au profit d’un dépistage rapide et d’un moyen disponibles de diagnostiquer le Covid-19 en quantité délimitée.

Grâce à des recherches 24h / 24, un kit moléculaire a été conçu pour un test RT-PCR (transcription inverse et PCR) de dépistage du coronavirus. Ce kit permet la détection du coronavirus dans la muqueuse du patient et cela dans les plus brefs délais et en minimum quantité de virus.