Au lieu d'utiliser des «chiens vicieux», les États-Unis devraient écouter leur peuple (Téhéran)

Dans un Tweet, dimanche, le ministère iranien des Affaires étrangères a fait allusion au fait que les problèmes actuels lancinants aux États-Unis, y compris la crise auto-créée à la suite de l'épidémie de COVID-19, découlent de l'échec de l'administration du président Donald Trump à tenir sa promesse de cesser de gaspiller de l'argent pour l'aventurisme étranger.

«Le régime américain utilise désormais l'armée, des «chiens vicieux et des armes inquiétantes» pour intimider les manifestants», a ajouté le ministère.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les manifestants protestant contre la mort d'un homme noir menotté en garde à vue auraient été «accueillis par les chiens les plus vicieux et les armes les plus sinistres» s'ils avaient franchi la clôture de la Maison Blanche.

Trump a fait ces remarques dans une série de publications sur Twitter samedi, où il a également suggéré que ses partisans devraient manifester devant le manoir exécutif samedi soir.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif s'est rendu sur Twitter samedi à propos du meurtre d'un Afro-américain non armé par la police américaine à Minneapolis, exhortant le monde à «faire la guerre contre le racisme».

Plus tôt jeudi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le récent meurtre déchirant de l'homme noir américain par un policier blanc devenu viral témoigne du racisme méthodique et de la suprématie blanche aux États-Unis.

«Le meurtre brutal de #George Floyd par l'homme blanc de Minneapolis en uniforme de sang froid est une démonstration poignante du racisme systématique et du suprémacisme blanc», a tweeté Abbas Mousavi, faisant référence à la victime.



Des manifestations de masse contre les meurtres d'Afro-américains par la police se sont propagées dans les villes des États-Unis, quelques heures après que l'officier de police blanc de Minneapolis, qui a pressé son genou dans le cou de George Floyd alors qu'il implorait de l'air, a été arrêté et accusé de meurtre.



De grandes manifestations ont eu lieu vendredi dans des villes comme New York, Atlanta, Detroit, Denver, Houston et Washington, DC, au milieu de la colère généralisée à propos de la mort de Floyd et d'autres Noirs américains entre les mains de la police.



Les services secrets américains ont ordonné le verrouillage vendredi soir alors que des centaines de manifestants se sont rassemblés dans l'après-midi de l'autre côté de la rue sur Lafayette Square, avec des informations faisant état de brûlures de drapeaux américains.



Ils se sont réunis à nouveau plus tard et des vidéos ont montré des allumettes poussant et poussant entre des agents des services secrets et des manifestants. Ils se sont ensuite dispersés.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**