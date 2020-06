L'écrivaine iranienne, Behnaz Zarabizadeh, reçoit le prix littéraire de l'Eurasie

Le livre «Golestan-é Yazdahom» rappelle les souvenirs de Mme Zahraa Panahi Rava, l'épouse du martyr Ali Tchit Sazian qui est l'un des chefs des Forces de mobilisation (Basij), qui a été martyrisée pendant la période de la défense sacrée.



Dans une note sur le livre, le Guide suprême de la de la révolution islamique, a salué et apprécié le narrateur ainsi que l'auteur du livre.



Il convient de noter que le Prix Eurasie de la littérature et de l'art a été créé en 2013 par l '«Union eurasienne de la créativité artistique» dans le but de soutenir et d'encourager les écrivains et les auteurs et de renforcer les liens et les énergies culturelles des pays de cette région.

