Plus d'un million de tonnes de produits pétroliers exportés depuis le port de Shahid Rajaï

Allah Morad Afifipour a déclaré que ce chiffre avait connu une augmentation de 32,6% par rapport à la même période l'an dernier. Il a également évoqué le cabotage de 2 652 948 tonnes de produits pétroliers et le transit de 13 347 tonnes via le port de Shahid Rajaï et a déclaré qu'il avait une croissance de 100%. Afifipour a ajouté que 2 247 238 tonnes de produits non pétroliers ont été exportées.

Le port de Shahid Rajaï, qui compte environ 18 portiques et 40 postes d'amarrage, est le port à conteneurs le plus grand et le plus modernisé d'Iran.

