L’Iran figure parmi les « meilleurs pays» dans la lutte contre le coronavirus, selon l’OMS, se félicite le Président Rohani

« Chacun de ces grands succès mérite une attention toute particulière des médias et si ces réalisations et leurs fruits sont bien exposés au public, ils peuvent accroître la confiance du public en l'ensemble de l’Ordre (de la RII). », a précisé Hassan Rohani, lors de la première réunion, ce lundi, sur la planification pour la réalisation du slogan qui doit marquer l’année en cours iranienne, à savoir : « Le saut de la production » et de l'achèvement des projets nationaux à grande échelle.

S’exprimant lors de la réunion, le Président Rohani n’a pas manqué d’énumérer à cette occasion, certains grands projets nationaux qui ont été réalisés dans son gouvernement, y compris les bonnes évolutions liées à la Santé, l'interaction constructive avec le monde, l'autosuffisance continue en blé, essence, diesel et gaz, l'augmentation des exportations non pétrolières, la revitalisation du lac Urmia, le développement de sociétés basées sur le savoir, l’extension du Réseau national d'information, le développement des villages, etc.

Hassan Rohani a dit, une fois de plus, « déterminé », le gouvernement iranien pour réaliser le slogan de l’année en faveur d’un élan de production nationale et à cette fin, suivre l’exemple de l’action efficace du pays dans la lutte contre le coronavirus, s’avère nécessaire.

« Sachez également qu'actuellement, 150 laboratoires pour le diagnostic du coronavirus sont actifs en Iran, et leur nombre va augmenter », a déclaré lundi le vice-ministre iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, le Dr.Qassem Jan Babaï.

Interrogé par le journaliste de l'IRNA sur les kits de test du Covid-19, le Dr Qassem Jan Babaï, qui s’exprimait lundi premier juin, en marge de la réunion du QG de la province du Kermanchah, pour la lutte contre le coronavirus, tenue au bureau du gouverneur de la région, a déclaré: «Nous produisons des kits de détection du coronavirus dans le pays et en même temps le processus d'importation se poursuit. C’est pourquoi. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter pour l’approvisionnement en kit dans le pays. »

Il a ajouté : « Au début de l’épidémie du coronavirus, un laboratoire était équipé en tests de diagnostic, mais aujourd’hui 150 centres s’en occupent ».

Les autorités iraniennes ont multiplié le nombre de laboratoires équipés en tests pour diagnostiquer le coronavirus pour accroître les capacités d'analyses dans notre pays, a déclaré ce responsable sanitaire toujours lors de cette interview.

« Avec la mort de 81 personnes au cours des dernières 24 heures, le nombre de décès liés au COVID-19 en Iran a atteint 7,878 personnes. », a déclaré aujourd’hui lundi le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour.

« Au cours des dernières 24 heures, selon les rapports des laboratoires et des universités des sciences médicales, 2,979 nouveaux patients ont attrapé le COVID-19. Tenant compte des nouveaux cas, le nombre total de patients du coronavirus en Iran a atteint 154,445 cas. », a ajouté M. Jahanpour.

Le porte-parole du ministère iranien de la Santé a poursuivi : « La tendance à la baisse des décès liés au COVID-19 se poursuit dans le pays. Selon les rapports, 121,004 personnes atteintes par le COVID-19 en Iran ont été guéries. De ce nombre, 2,578 personnes sont dans un état critique. »

« Jusqu'à présent, 955,865 tests de diagnostic du coronavirus ont été effectués dans 126 laboratoires du pays », a-t-il encore déclaré.