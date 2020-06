Les sanctions américaines au milieu d'une pandémie atteignent le seuil du crime contre l'humanité (l'Iran)

Majid Takhte Ravanchi a fait ces remarques lors d'une réunion sur «l'impact des mesures coercitives unilatérales sur la confrontation mondiale avec le coronavirus» à New York, mardi 3 juin.



«Alors que le monde est aux prises avec les répercussions de la pandémie de coronavirus et que les pays s'efforcent de renforcer la coopération et la solidarité pour s'entraider dans cette situation critique, les États-Unis ont étendu et intensifié leur action unilatérale et illégale contre des pays qui sont en grande partie en proie à des le virus », a déclaré Takht-Ravanchi.

L'ambassadeur d'Iran a ajouté que, «C'est le droit de tous les pays d'avoir accès aux médicaments, équipements et fournitures nécessaires pour empêcher la propagation du coronavirus, mais l'action unilatérale des États-Unis a créé un sérieux obstacle à sa réalisation.»

Fustigeant les mesures restrictives des États-Unis, Takht-Ravanchi a déclaré: «Washington a fait des allégations infondées selon lesquelles les sanctions ne comprennent pas la nourriture, les médicaments et l'équipement médical, mais [le fait est que] privant un pays d'accès au commerce international et le système bancaire mondial limitera toutes ses capacités à accéder aux médicaments, à la nourriture et aux équipements médicaux par le biais de mécanismes financiers et commerciaux. »



La réunion de mardi a été lancée par les missions permanentes de l'Iran, de la Russie, de la Chine, du Venezuela, de Cuba, de la Syrie, du Bélarus, du Nicaragua et du Zimbabwe auprès des Nations Unies.

Le président américain Donald Trump a réimposé ses sanctions unilatérales contre l'Iran après avoir quitté un accord nucléaire multilatéral et historique entre les grandes puissances mondiales iraniennes, y compris la Russie, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), en mai 2018.



Aux termes de l'accord, l'administration américaine avait levé ses sanctions anti-iraniennes en échange de la modification par la République islamique de son programme nucléaire pacifique.

L'Iran a poursuivi les États-Unis devant la Cour internationale de justice après que celle-ci a rétabli les sanctions, le tribunal ayant décidé que Washington devait lever l'interdiction des fournitures humanitaires dirigées par l'Iran.

