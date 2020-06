L'Imam Khomeiny a brisé l'aura d'invincibilité des superpuissances (l'ayatollah Khamenei)

Dans une allocution télévisée accordée à la nation iranienne, l'ayatollah Khamenei a rendu hommage au défunt imam Khomeiny et a évoqué son héritage. Des décennies après son départ, l'imam Khomeiny «est toujours vivant parmi nous et devrait rester vivant parmi nous».

Le Leader a rappelé comment l’imam Khomeiny a également transformé l’attitude du peuple envers les soi-disant superpuissances et leur invincibilité présumée au point que les dirigeants américains de l’époque ont reconnu que l’imam les avait «humiliés».



«A cette époque, personne ne pensait que quelque chose pouvait être fait contrairement à ce que voulaient les États-Unis. L'imam Khomeiny a prouvé que les superpuissances n'étaient pas invincibles. Nous avons été témoins de ce qui est arrivé à l'Union soviétique. Et aujourd'hui, nous regardons les États-Unis et voyons ce qui se passe là-bas », a déclaré l'ayatollah Khamenei, ajoutant que l'ajout de l'imam Khomeiny avait enseigné aux masses comment ces grandes puissances peuvent être surmontées.

Commentant les protestations publiques massives qui ont balayé les États-Unis ces derniers jours, le Leader a déclaré que le meurtre de sang-froid d'un Afro-américain par un policier blanc à Minneapolis illustre le «comportement et l'essence» des États-Unis qui se sont manifestés dans les atrocités de Washington au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Il a souligné l'esprit de l'imam de «rechercher et encourager le changement», le qualifiant de «vrai chef».

Dès son plus jeune âge, l'imam Khomeiny conseillerait de «s'élever sur le chemin de Dieu», a noté l'ayatollah Khamenei, et a rappelé comment le défunt chef invoquerait la «révolution spirituelle» parmi les gens à travers ses discours.



L'imam Khomeiny est ainsi parvenu à provoquer un «changement dans toute la nation iranienne» et a incité le peuple à abandonner l'esprit de léthargie et de capitulation face à l'oppression, a déclaré le Guide suprême.

L’imam Khomeini a également poussé la nation à abandonner ses sentiments de dépréciation de soi et à se considérer comme ayant droit à l’estime de soi, et a étendu l’attitude de la nation envers la religion au-delà d’une simple question personnelle, a fait remarquer l’ayatollah Khamenei. Le leader de la Révolution a poursuivi ses efforts pour provoquer le changement même après la révolution islamique, a fait remarquer le leader.

En tant que perspective souhaitée dans le domaine de l'économie, le leader a cité la possibilité d'une rupture de la dépendance à l'égard des revenus pétroliers.



Dans l’ensemble de la sphère sociale, le chef a sévèrement mis en garde contre l’augmentation de l’âge médian de la population.

