Eau et électricité: le président irakien appelle à plus de coopération avec l'Iran

Le bureau du président irakien a annoncé mercredi que lors de sa rencontre avec le ministre iranien de l'Énergie Reza Ardakanian, Salih a souligné l'importance de maintenir la coordination et la coopération avec l'Iran dans les domaines de l'électricité et de l'eau.



Il a également appelé à affronter la situation compliquée dans la région afin de matérialiser la sécurité et la stabilité.



Pour sa part, Ardakanian a souligné la volonté de l'Iran de maintenir la coopération et de soutenir l'Irak dans tous les domaines.



Il a également exprimé la détermination de l'Iran à poursuivre ses investissements dans le secteur énergétique irakien et à échanger ses expériences.

