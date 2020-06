Exportation d'électricité iranienne: signature d’un contrat de deux ans entre Téhéran et Bagdad

Reza Ardakanian, ministre de l’Energie, s’exprimant sur les acquis de sa visite mercredi à Bagdad a ajouté que tous les contrats d'exportation d'électricité iranienne vers l'Irak étaient limités, à ce jour, à un an, mais à l’issue de son déplacement et des négociations bilatérales entre Téhéran et Bagdad, un contrat d'exportation d'électricité de deux ans pour 2020 et 2021 a été signé avec le ministère irakien de l'Électricité.

Au cours de la visite, le ministre iranien de l'Énergie a été reçu par les hautes autorités irakiennes, à savoir le Président Barham Saleh, le nouveau Premier ministre, Mustafa al-Kazemi, le ministre des Finances, Ali Abdul Amir Al-Alawi, ainsi que les chefs des Banques centrale (BCI) et commerciale (TBI) du pays.