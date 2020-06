Festival international bosniaque du Viva film : le cinéaste iranien de Chiraz, finaliste

Annonçant la nouvelle, Mehran Namdari a déclaré à IRNA jeudi 4 juin: « Ali Balandazar, le réalisateur de cette œuvre, avait déjà remporté des prix dans plusieurs festivals nationaux, notamment le Festival du court métrage « Sarv-e Naz », le Festival toujours du court-métrage du Khorassan du Nord et le Festival des Productions de Sima (télévisées). »

Selon cette autorité, le Festival international du Viva Film, est l'un des documentaires les plus prestigieux d'Europe, couvrant seulement trois disciplines: l'écologie, la religion et le tourisme.



Le film « Le Four » a été sélectionné comme l'un des 10 meilleurs films dans le domaine du tourisme car il présente la vie Qashqai.



Le festival est prévu du 26 au 20 septembre 2020, et selon les responsables, le festival se tiendra virtuellement si la pandémie de Corona n'est pas endiguée.

Dans une interview avec IRNA, le réalisateur du film s’est également exprimé sur la présentation à l’échelle mondiale de son film:

Le film « Le Four » a été accepté dans sa première apparition internationale au Viva Film et a été soumis à une trentaine de festivals de documentaires. Nous en attendons toujours la réponse », a-t-il poursuivi.

Diplômé de la direction de cinéma de la Faculté de Cinéma et de Théâtre de l'Université des Arts de Téhéran, Ali Boland Nazar, a ajouté: « Le documentaire " Le Four " expose une partie des coutumes folkloriques du peuple Qashqai. Il est axé sur la place et le rôle du four parmi les habitants de cette tribu iranienne et autour du respect du four à la maison symbole de la chaleur et de la vitalité de la vie où Il est tellement précieux, que pour tenir la parole, l’on jure sur cela.

Le VIVA Film Festival est un événement culturel annuel du film documentaire basé à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Le festival présente des films internationaux sur des thèmes écologiques, religieux et touristiques, ainsi que des films réalisés par des jeunes. Il a été créé par une équipe internationale de professionnels du cinéma, d'écologistes, de diplomates, de chefs religieux et d'érudits dans le but de promouvoir le dialogue interreligieux, la préservation de l'environnement et l'écotourisme.