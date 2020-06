Le Président Rohani inaugure huit projets d'infrastructure d'eau et d'électricité

Téhéran (IRNA) - Huit grands projets de centrales électriques et hydrauliques, lancés dans les provinces de Buchehr et de l'Azerbaïdjan de l’Ouest, au sud et à l’ouest, dont la valeur d’investissement a été estimée à près de 5 millions d’euros, ont été inaugurés, ce jeudi, via la vidéoconférence sur l’ordre du Président Rohani.

Jeudi, Hassan Rohani a inauguré en ligne les plans liés à l'unité de 1601 mégawatts de la section de Vapeur de la centrale électrique à cycle combiné d'Assalouyeh, au sud. Il s’agit d’un hyper projet destiné à la distribution et à l'expansion du potentiel de la fourniture de l'électricité, ainsi qu’au développement, à la réforme et à l'optimisation de la distribution de cet énergie dans la province méridionale de Bouchehr. L’inauguration du barrage d'Ochnaviyeh, dans la région de Tchapar Abad, dans la province de l’Azerbaïdjan de l’Ouets, toujours via la vidéoconférence, figure également à l’agenda de ce jeudi du Président de la RII.