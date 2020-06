31e anniversaire de la disparition de l’architecte de la RII commémoré aux Pays-Bas

L’ambassadeur iranien à La Haye Alireza Kazemi Abadi a déclaré que la victoire de la révolution islamique dirigée par l’Imam Khomeiny a créé un développement moderne des problèmes politiques de l’Iran



Il a fait allusion à l'indépendance et à la dignité, au déni de l'oppression et de la tyrannie, au déni de l'hégémonie et de la domination, à la défense du peuple opprimé et à la promotion de la justice comme l'enseignement le plus important du fondateur de la révolution islamique.

Pendant ce temps, le diplomate irakien à La Haye Hisham al-Alawi a déclaré que l'imam Khomeiny avait un impact pratique et clair sur l'autonomisation des femmes musulmanes.



Il a fait référence à l'amélioration de soi, à la simplicité de la vie, à l'action avant les mots, à la patience et à la persévérance, à l'attention portée aux gens, au leadership avisé et à la confiance dans les capacités des gens comme exemples de ce qu'il a appris de l'imam Khomeiny.



Entre-temps, l'ambassadeur adjoint de l'Afghanistan aux Pays-Bas, Mohammad Alami, a déclaré que l'imam Khomeiny était opposé aux pouvoirs arrogants de l'Est et de l'Ouest et confronté à toute corruption et complot.



L'imam Khomeiny qui a fondé la liberté et le progrès sur la base de la religion a fait confiance aux gens partout et dans toutes les situations. L'Imam Khomeini, qui a dirigé la Révolution islamique d'Iran (1979), est décédé en 1989 à l'âge de 87 ans. Son caractère charismatique et son approche politique ont inspiré de nombreux dirigeants et soulèvements populaires contre les pouvoirs dictatoriaux à travers le monde.

