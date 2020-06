Coronavirus: 3 574 cas de contamination en Iran, sa plus forte à ce jour

Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a annoncé jeudi que COVID-19 avait infecté 164 270 personnes et 8 071 vies en Iran.



Quelque 2 569 patients sont dans un état critique et parmi ceux infectés à l'origine, 127 485 personnes ont guéri, a-t-il ajouté.



Selon Jahanpour, à ce jour, 1 019 362 tests ont été effectués à travers le pays pour détecter les cas infectés.



Le Khuzestân, Kermânchâh, Hormozgan et Kurdistan sont dans des conditions critiques, a-t-il ajouté.



Selon les derniers rapports de vendredi, le nombre de personnes dans le monde confirmées comme ayant le coronavirus est passé à 6 591 144, et 388 353 ont perdu la vie, tandis que 3 183 582 personnes se sont rétablies.

