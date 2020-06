L'imam Khomeiny, le leader le plus influent du XXe siècle

Au cours de la réunion virtuelle qui a été projetée par YouTube, Facebook, Ahl-e-Bait TV, Hedayat TV et Euronews, 11 universitaires musulmans et chrétiens du Canada, de l'Iran, de l'Australie et du Royaume-Uni ont développé les impacts des idéologies de l'Imam Khomeiny dans le monde.



Le chef du Centre islamique d'Angleterre, Hashem Mousavi, a déclaré qu'avant la révolution islamique, il avait toujours été mentionné que l'islam n'était pas capable de contrôler la société.

Mais l'imam Khomeiny a prouvé la capacité de l'islam à contrôler la société et le gouvernement, a-t-il ajouté. Ce que l'Imam Khomeini a fait, c'était comme créer de grosses vagues dans un océan, a-t-il noté.

Pendant ce temps, l'analyste politique britannique Rodney Shakespeare a qualifié l'imam Khomeiny de leader plus important que le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela et Martin Luther King. Il a salué l’idée de l’Imam Khomeiny de remplacer le système économique par un système qui libère l’islam et les musulmans de la pauvreté.

Pendant ce temps, le militant de Bahreïn Saeed Shahabi a déclaré qu'en fait, l'imam Khomeiny a changé le cours de l'histoire.

Dans l'intervalle, le secrétaire du Conseil suprême de la révolution culturelle, Saeed-Reza Ameli, a qualifié l'imam Khomeiny d'homme du siècle, affirmant qu'il est apparu lorsque le monde était dominé par des systèmes laïques.

Il a noté que l'Imam Khomeiny était un philosophe, un religieux, un leader politique et un gnostique.



L'Imam Khomeiny, qui a dirigé la Révolution islamique d'Iran (1979), est décédé en 1989 à l'âge de 87 ans. Son caractère charismatique et son approche politique ont inspiré de nombreux dirigeants et soulèvements populaires contre les pouvoirs dictatoriaux à travers le monde.



