Coronavirus en Iran:2886 nouveaux cas, 63 décès en 24 heures

Vendredi, le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a annoncé que le nombre total de cas de coronavirus dans le pays avait jusqu'à présent atteint 167.156, le nombre de morts s'établissant à 8.134.



COVID-19 a infecté 2886 personnes et fait 63 morts en Iran au cours des dernières 24 heures, a-t-il noté.



Selon Jahanpour, 2 573 patients sont dans un état critique et parmi ceux infectés à l'origine, 129 741 personnes se sont rétablies.



Jusqu'à présent, 1 040 289 tests ont été effectués à travers le pays pour détecter les cas infectés, a-t-il ajouté.



Selon les derniers chiffres, 6 721 437 ont jusqu'à présent été infectés par le nouveau coronavirus dans le monde, avec un nombre de décès de 393 548 et des récupérations s'élevant à 3 265 142.

